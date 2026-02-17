Sicurezza a scuola la Liguria propone corsi di autodifesa | approvato l’ordine del giorno in Regione

Il Consiglio regionale ligure ha approvato una proposta che impegna la Giunta a chiedere all'Ufficio Scolastico l'attivazione di corsi di autodifesa. L'atto di indirizzo, nato dopo i fatti di La Spezia, è contestato da Orlando (PD) che lo ritiene un messaggio educativo errato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fontivegge, l'ordine del giorno per la sicurezza a piazza del Bacio approvato in commissioneLa seconda commissione del Comune di Perugia ha approvato l’ordine del giorno riguardante la sicurezza in piazza del Bacio.

Comuni montani, approvato l’ordine del giornoIl Consiglio comunale di Scansano ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto da Anci, riguardante la legge sul riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Decreto Sicurezza e scuola, cosa cambia per gli studenti tra reati dei minori e nuove regole; Sicurezza a scuola, torna il premio Vito Scafidi: scadenza 16 marzo 2026; Valditara sui metal detector a scuola: Portare armi è diventata una moda da fermare, non accetto che si parli di repressione contro misure di sicurezza necessarie; Sicurezza a scuola e a casa: i Maestri del Lavoro incontrano gli alunni della D’Ovidio.

Sicurezza a scuola, torna il premio Vito Scafidi: scadenza 16 marzo 2026La Scuola di Cittadinanzattiva propone anche quest’anno il Premio Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza ed alla Salute intitolato dal 2008 a Vito Scafidi, il ragazzo morto per il crollo del cont ... tecnicadellascuola.it

Muoversi in sicurezza: impariamo insieme, la polizia locale a scuola a San ProsperoLa Provincia: L incontro sarà tenuto dall agente di Polizia locale Simone Barbieri, da anni presente nelle scuole al fianco dei bambini ... lapressa.it

Liceo Majorana, la rappresentante d’istituto: “Manca la sicurezza minima all’interno della scuola” facebook

Decreto Sicurezza e scuola, soluzione o scorciatoia: “Così non si risolve il problema della violenza in classe” Leggi il nuovo episodio della nostra newsletter “La Nostra Scuola” x.com