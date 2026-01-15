Fontivegge l' ordine del giorno per la sicurezza a piazza del Bacio approvato in commissione

La seconda commissione del Comune di Perugia ha approvato l’ordine del giorno riguardante la sicurezza in piazza del Bacio. Con 10 voti favorevoli e 2 astensioni, il documento, sottoscritto da diversi gruppi politici, mira a promuovere interventi e iniziative per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso di attenzione alle questioni di ordine pubblico nel quartiere di Fontivegge.

