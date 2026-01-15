Fontivegge l' ordine del giorno per la sicurezza a piazza del Bacio approvato in commissione
La seconda commissione del Comune di Perugia ha approvato l’ordine del giorno riguardante la sicurezza in piazza del Bacio. Con 10 voti favorevoli e 2 astensioni, il documento, sottoscritto da diversi gruppi politici, mira a promuovere interventi e iniziative per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso di attenzione alle questioni di ordine pubblico nel quartiere di Fontivegge.
La seconda commissione del Comune di Perugia ha approvato con dieci voti favorevoli e due astensioni l'ordine del giorno sottoscritto dai capigruppo di Orchestra per la vittoria, Anima Perugia, Pd, M5s, Perugia per la sanità pubblica, Avs e Pensa Perugia. Il documento, illustrato dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Buoni pasto per docenti e ATA: ordine del giorno approvato in Commissione impegna il Governo. Pacifico (Anief): “Avanti tutta per una nostra battaglia”
Leggi anche: Crisi idrica, approvato alla Camera l’ordine del giorno di Pisano
Sicurezza a Fontivegge, il passo avanti del Comune; Fontivegge, Comune punta a dare locali alle associazioni anche in piazza del Bacio; Task force anti droga alla Stazione. Arriva il reparto speciale dell’Arma; Fontivegge e non solo passate al setaccio dalle Forze dell’ordine.
Fontivegge sorvegliata speciale: ecco dove arriva una nuova telecamera anti balordi - Non solo con l’istituzione di una zona rossa, ma con l’arrivo di una nuova telecamera in uno dei punti più caldi del quartiere, come richiesto direttamente ... ilmessaggero.it
Fontivegge ’zona rossa’: "C’è voluto il Governo.... Il Comune ora faccia il suo" - I consiglieri comunali di centrodestra sferzano la sindaca sulla sicurezza "Fin qui ha fatto scelte sbagliate. lanazione.it
Un esercizio pubblico di via Campo di Marte - in zona Fontivegge a Perugia - è stato chiuso per 15 giorni su disposizione del questore, a seguito di numerosi episodi di disordine e irregolarità amministrative accertate negli ultimi due anni. La chiusura è stata d facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.