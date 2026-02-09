italia al salone wine paris 2026 con i suoi migliori vini

L’Italia partecipa al Salone Wine Paris 2026, che si svolge dal 9 all’11 febbraio a Paris Expo Porte de Versailles. Gli operatori del settore vinicolo si preparano a scoprire le novità e i migliori vini italiani presenti all’evento. Un’occasione importante per mettere in mostra le produzioni di qualità del nostro Paese.

PARIGI (ITALPRESS) – Dal 9 all'11 febbraio 2026, Wine Paris, il salone internazionale di riferimento per il settore vinicolo, apre nuovamente le sue porte a Paris Expo Porte de Versailles con un'edizione ancora più ricca di offerte. L'evento, tra i più attesi dell'anno, si conferma come la vetrina globale per produttori, importatori e distributori, offrendo un'opportunità eccezionale per esplorare le ultime tendenze, scoprire nuovi talenti e consolidare relazioni commerciali su scala internazionale. Con la partecipazione di oltre 6.000 espositori da più di 60 nazioni e l'attesa di 60.000 visitatori provenienti da 155 Paesi, Wine Paris 2026 si afferma come il punto di incontro per l'intera filiera del vino e degli spirits. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le cantine di Romagna tornano a Parigi per il Wine Paris 2026.

Il Consorzio Vini di Romagna torna a Wine Paris.

