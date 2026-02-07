Rai riflette sul futuro di Petrecca dopo il disastro della cerimonia delle Olimpiadi 2026

La Rai sta valutando il futuro di Paolo Petrecca dopo il fallimento della telecronaca delle Olimpiadi 2026. Dopo le critiche e le polemiche, l’azienda si interroga sulla sua permanenza, mentre Petrecca rischia di perdere il ruolo di direttore di RaiSport. La situazione è diventata un punto di attenzione per molti, che si chiedono cosa accadrà nei prossimi giorni.

Dopo il flop della telecronaca olimpica, in Rai si valuta il futuro di Paolo Petrecca. Il direttore di RaiSport già sfiduciato due volte dalla redazione rischia il posto.

