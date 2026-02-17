Sicilia Ciclone Harry | Cabina di Regia a Lavoro per i Danni e Fondi da Roma 680 milioni già stanziati

Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia, causando allagamenti e danni alle infrastrutture, e questa mattina si è riunita una cabina di regia per valutare i danni e chiedere i fondi necessari. La regione sta già lavorando con le autorità romane per ottenere i 680 milioni di euro stanziati, mentre le squadre di soccorso continuano a intervenire nelle zone più colpite. Un ponte crollato e numerose case evacuate testimoniano la gravità degli effetti del maltempo.

Sicilia sotto la Pioggia: Cabina di Regia al Lavoro per Quantificare i Danni del Ciclone Harry. La Sicilia è impegnata in una complessa operazione di soccorso e quantificazione dei danni causati dal ciclone Harry. La cabina di regia regionale, presieduta dal governatore Renato Schifani, coordina gli interventi e prepara la richiesta di fondi al governo nazionale per la ricostruzione, con 680 milioni di euro già stanziati per l’emergenza. Le domande per contributi straordinari per attività economiche e stabilimenti balneari danneggiate sono aperte fino al 27 febbraio. Mobilitazione Regionale e Coordinamento degli Interventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

“Sono stati stanziati fondi per tutto il Sud: Sicilia, Sardegna e Calabria. Mi sembrano un po’ pochi”: così Fiorello dopo i danni del ciclone HarryFiorello ha annunciato fondi limitati per il Sud Italia, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry.

Ciclone Harry, Schifani riunisce la cabina di regia: prosegue la rigorosa quantificazione dei danniIl presidente Schifani ha convocato la cabina di regia per il ciclone Harry, che ha causato danni in tutta l’Isola.

