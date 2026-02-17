Ciclone Harry Schifani riunisce la cabina di regia | prosegue la rigorosa quantificazione dei danni

Il presidente Schifani ha convocato la cabina di regia per il ciclone Harry, che ha causato danni in tutta l’Isola. La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni di danni alle abitazioni e alle infrastrutture locali, che rendono urgente una valutazione precisa dei danni subiti. La task force sta lavorando per raccogliere dati dettagliati sugli interventi necessari, al fine di preparare un elenco completo da inviare a Roma e avviare i lavori di riparazione.

Procedere con il rigoroso accertamento dei danni provocati dal ciclone Harry in tutta l'Isola, così da presentare a Roma l'elenco completo degli interventi necessari per permettere ai territori colpiti dal maltempo di risollevarsi in vista della prossima stagione estiva. Questa mattina si è riunita nuovamente la cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani per fare il punto sui provvedimenti adottati e sull'andamento delle iniziative intraprese per concedere ristori alle attività danneggiate. In particolare, è stato sottolineato il lavoro intenso e quotidiano portato avanti dai nove tavoli provinciali istituiti negli uffici del Genio civile, in pieno coordinamento con la Protezione civile nazionale, per la verifica dei danni registrati nei singoli territori comunali.