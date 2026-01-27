Sono stati stanziati fondi per tutto il Sud | Sicilia Sardegna e Calabria Mi sembrano un po’ pochi | così Fiorello dopo i danni del ciclone Harry

Fiorello ha annunciato fondi limitati per il Sud Italia, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry. Durante “La Pennicanza” su Rai Radio2, l’artista ha sottolineato l’insufficienza delle risorse stanziate e ha lanciato un appello per un intervento più incisivo.

Nel nuovo appuntamento de " La Pennicanza", Fiorello insieme a Fabrizio Biggio su Rai Radio2 ha lanciato un nuovo appello per il Sud, che fa la conta degli ingenti danni provocati dal passaggio del ciclone Harry. Per le conseguenze della devastazione che ha lasciato dietro di sé il ciclone Harry, sono stati stanziati dal Governo 100 milioni di euro complessivi per Calabria, Sicilia e Sardegna dove è stato deliberato, nel corso del Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza. Può durare un anno ed essere prorogabile per altri dodici.

