Sicilia | Avanza raddoppio ferroviario Messina-Catania finita la prima galleria di 2,5 km Tempi di percorrenza in calo

La prima galleria di 2,5 km tra Messina e Catania, parte del progetto di raddoppio ferroviario in Sicilia, è stata completata. La conclusione di questa tratta riduce i tempi di percorrenza tra le due città e rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della rete ferroviaria siciliana.

Raddoppio Ferroviario Sicilia: Completata la Prima Galleria tra Messina e Catania. Un passo fondamentale è stato compiuto per il raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo, in Sicilia. Il 17 febbraio 2026, è stato completato lo scavo della prima canna della galleria Forza d’Agrò, un intervento cruciale per modernizzare la rete ferroviaria e ridurre i tempi di percorrenza tra Messina e Catania di almeno 30 minuti. L’opera, parte di un progetto complessivo da 2,3 miliardi di euro, rappresenta un investimento strategico per l’intera regione. La TBM “Alessia” Conclude la Sua Corsa. La galleria Forza d’Agrò è stata scavata da una Tunnel Boring Machine (TBM) denominata “Alessia”, che ha percorso circa 2,5 chilometri in direzione Catania a partire dal cantiere di Sant’Alessio nel novembre 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

Toto Costruzioni completa la Galleria Cefalù in direzione Messina: è l'opera principale del raddoppio ferroviario [VIDEO]Toto Costruzioni ha appena terminato lo scavo della galleria Cefalù in direzione Messina.

Raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, la "talpa" Margherita buca la prima galleria di CefalùLa talpa Margherita ha completato la prima grande tappa del raddoppio ferroviario tra Ogliastrillo e Castelbuono.

Linea Ferroviaria Catania - Messina interrotta - 21 Gennaio 2026

