Toto Costruzioni completa la Galleria Cefalù in direzione Messina | è l' opera principale del raddoppio ferroviario VIDEO

Toto Costruzioni ha appena terminato lo scavo della galleria Cefalù in direzione Messina. È l’opera principale del raddoppio ferroviario tra Cefalù e Castelbuono, sulla linea Palermo-Messina. L’azienda ha portato a termine il lavoro oggi, completando un passaggio chiave del progetto che punta a migliorare i collegamenti tra le due città.

Circa 6,7 km di galleria scavati e rivestiti con l'impiego della Tbm Margherita, che si sommano ai 4 km già completati per la galleria S. Ambrogio, per un valore di oltre 400 milioni Toto Costruzioni ha concluso oggi lo scavo della galleria Cefalù in direzione Messina (binario dispari) nel cantiere del raddoppio ferroviario della tratta CefalùOgliastrillo – Castelbuono sulla direttrice Palermo-Messina. I lavori, per un valore di oltre 400 milioni di euro, sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) a Toto Costruzioni Generali (Tcg). La nuova galleria, con una lunghezza di 6.680 metri, è stata scavata e interamente rivestita con l'ausilio della Tbm Margherita, una fresa meccanica di circa 10 metri di diametro e 140 metri di lunghezza, impegnando oltre 100 lavoratori di Tcg altamente specializzati in turni serrati, 7 giorni su 7.

