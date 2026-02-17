Board of Peace ipotesi incontro Meloni-Trump in Italia per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi
Giorgia Meloni ha annullato la sua partecipazione alla prima riunione del Board of Peace a Washington, ma si pensa che possa incontrare Donald Trump in Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Voci indicano che l’incontro potrebbe avvenire nei giorni successivi alla fine delle competizioni sportive, in un momento in cui entrambi saranno presenti nel paese. La possibile riunione si inserisce in un quadro di incontri diplomatici che stanno attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.
Giovedì non sarà a Washington per la prima riunione del Board of Peace per Gaza, ma la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni potrebbe incontrare faccia a faccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pochi giorni dopo in Italia. L’occasione potrebbe essere la chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e in particolare la cerimonia all’Arena di Verona in programma per domenica. Le agende non sono ancora ben definite, ma se l’inquilino della Casa Bianca dovesse decidere di partire per l’Italia l’incontro viene dato praticamente per certo a Palazzo Chigi. L’incognita, come ha rivelato il Corriere della Sera, riguarda la scelta di Trump: il presidente americano potrebbe partire per Milano nel caso in cui la squadra di hockey sul ghiaccio statunitense dovesse arrivare in finale (oggi è ai quarti). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il premier Meloni si prepara ad incontrare Merz il 19 febbraio, giorno della prima riunione del Board of Peace per Gaza, e valuta l'ipotesi di partire insieme con Trump per gli Stati Uniti.
L'incontro tra la premier Meloni e il leader Merz a Roma ha affrontato temi rilevanti come la politica internazionale, con Meloni che ha espresso il suo supporto a Trump e ha commentato sulla questione di Gaza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il bilaterale Meloni-Vance e la spinta Usa per un ruolo dell'Italia nel Board of Peace. L'ipotesi di partecipare come osservatori; Ipotesi prima riunione Board for Peace il 19 febbraio. Tajani: per l'Italia limiti insormontabili - Hamas ringrazia i lavoratori portuali del Mediterraneo per la solidarietà ai palestinesi; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Gaza, Israele entra nel Board of peace. Proteste di Hamas.
