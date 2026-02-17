Si toglie la vita alla vigilia del rientro in classe i genitori del 14enne | Continueremo a lottare per lui

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita la notte prima di tornare a scuola, lasciando i genitori sconvolti e determinati a non arrendersi. La famiglia racconta di aver cercato di capire le cause di questa tragedia, sospettando che le continue umiliazioni a scuola e il senso di impotenza abbiano pesato molto sulla sua scelta. La mattina successiva, i genitori hanno trovato il messaggio di addio tra le sue cose, un gesto che ha sconvolto tutta la comunità.

Aveva 14 anni e stava per iniziare un nuovo anno scolastico, ma le umiliazioni, la rabbia e la sensazione di impotenza erano troppo forti. E si è tolto la vita. Fanpage.it ha intervistato i genitori del giovane, Simonetta e Giuseppe Mendico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli ispettori del Ministero dell’Istruzione hanno concluso che la scuola di Latina avrebbe potuto intervenire in modo più efficace per prevenire il suicidio di un ragazzo di 14 anni, avvenuto lo scorso settembre.

A Latisana, in provincia di Udine, si è verificata una tragedia di femminicidio-suicidio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.