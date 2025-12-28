Si toglie la vita a 14 anni gli ispettori del ministero | La scuola poteva fare di più contro il bullismo
Gli ispettori del Ministero dell’Istruzione hanno concluso che la scuola di Latina avrebbe potuto intervenire in modo più efficace per prevenire il suicidio di un ragazzo di 14 anni, avvenuto lo scorso settembre. La vicenda ha riacceso il dibattito sull’importanza di strategie e interventi preventivi contro il bullismo e il disagio giovanile nelle istituzioni scolastiche.
Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più» - In una classe difficile e con comportamenti aggressivi per gli esperti del Mim doveva esser avviato un protocollo antibullismo. open.online
Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, la relazione degli ispettori sulla scuola: "Poteva fare di più" - Si è tolto la vita nell'abitazione in cui viveva insieme ai genitori a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, la notte precedente al rientro a scuola, lo scorso 11 settembre. tag24.it
