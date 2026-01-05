Si schianta contro un albero Lo trovano morto al volante

Un incidente stradale si è verificato in via Dario Campana a Rimini, dove il conducente di un’auto, Andrea Mazzotti, di 52 anni, è stato trovato senza vita dopo essersi schiantato contro un albero all’incrocio con via Duca degli Abruzzi. La scena e le circostanze dell’incidente sono sotto approfondimento delle autorità, che stanno indagando sulle cause del tragico evento.

Alba tragica in via Dario Campana a Rimini, dove un riminese di 52 anni, Andrea Mazzotti, coinvolto in un incidente in auto, è stato trovato senza vita all'incrocio con via Duca degli Abruzzi, all'altezza del civico 22. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia locale di Rimini, ma al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un malore improvviso che avrebbe colpito l'uomo mentre si trovava alla guida, portandolo quindi a perdere il controllo del mezzo terminando la corsa contro un albero. L'allarme è scattato attorno alle 5.10, quando alcuni passanti hanno notato un'auto, una Fiat Ulysse, ferma a bordo strada dopo essersi schiantata contro un platano situato sul margine della carreggiata.

