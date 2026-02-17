Si ribalta al volante della sua Audi | miracolosamente illeso

Un uomo di 36 anni di San Giorgio delle Pertiche ha avuto un incidente lunedì mattina a Borgoricco, quando la sua Audi A3 si è ribaltata lungo via Lovara. L’auto ha perso il controllo e si è capovolta, ma il conducente è uscito illeso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno verificato le sue condizioni e messo in sicurezza l’area.

L'incidente è avvenuto ieri mattina 16 febbraio a Borgoricco. Coinvolto un uomo di 36 anni di San Giorgio delle Pertiche. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale della Federazione Ancora un incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Paura lunedì mattina 16 febbraio in via Lovara a Borgoricco, dove un'auto Audi A3 condotta da un uomo di 36 anni di San Giorgio delle Pertiche si è ribaltata dopo essere uscita di strada. Fortunatamente il bilancio dell'incidente è di solo danni materiali, senza gravi conseguenze per il conducente. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, quando una pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale della Federazione coordinata dal comandante Antonio Paolocci è stata allertata per un incidente stradale.