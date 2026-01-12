Viale Basetti auto si ribalta nel pomeriggio | conducente miracolosamente illeso
Nel pomeriggio di oggi, in viale Basetti, un’auto si è ribaltata intorno alle 16. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. La polizia locale sta raccogliendo le informazioni per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.
Momenti di paura oggi pomeriggio in viale Basetti, dove un’auto si è ribaltata intorno alle 16, per motivi ancora al vaglio della polizia locale. Fortunatamente, il conducente del veicolo coinvolto ha riportato soltanto ferite lievi. Immediato l’intervento di vigili del fuoco e 118, che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Livorno, si ribalta con l'auto sul viale Alfieri: illeso il conducente
Leggi anche: Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.