Viale Basetti auto si ribalta nel pomeriggio | conducente miracolosamente illeso

Nel pomeriggio di oggi, in viale Basetti, un’auto si è ribaltata intorno alle 16. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. La polizia locale sta raccogliendo le informazioni per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.