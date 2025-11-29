Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due | miracolosamente illeso conducente
(Adnkronos) – Si va a schiantare contro il guardrail e la barriera taglia in due l’auto. Il conducente resta incastrato, ma senza gravi ferite. E’ successo la scorsa notte a Lodi, lungo la statale 235, all’ingresso di un distributore di carburante. Sul posto, un quarto d’ora prima dell’1, sono intervenute le squadre del comando provinciale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
