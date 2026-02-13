Aggredisce comandante e vice della polizia municipale durante i festeggiamenti di Carnevale | arrestato

Un uomo di 45 anni, ieri pomeriggio a Capua, ha aggredito il comandante e il vice della polizia municipale durante i festeggiamenti di Carnevale, probabilmente a causa di un’alterazione dovuta all’alcol. L’episodio è avvenuto proprio mentre i carri e le maschere attraversavano il centro storico, in un momento di grande festa. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato l’uomo sul posto, che aveva già dato segnali di agitazione prima dell’aggressione. Tra i dettagli che emergono, l’uomo ha colpito i due ufficiali con un bastone, poi sequestrato dagli agenti.

Un piccolo ‘neo’ nella manifestazione del Carnevale di Capua è quello che si è verificato ieri (13 febbraio) durante la cerimonia di apertura. Un 21enne, G.F.P, si è reso responsabile di una aggressione ai danni del comandante e del suo vice. Il 21enne si trovava all'interno di un bar fuori Porta Napoli, già visibilmente ubriaco ed ha iniziato ad a ‘dare fastidio’ ad avventori e passanti intenti a godersi i festeggiamenti. E' stato quindi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sono intervenuti i poliziotti locali che hanno cercato di sedare l'uomo. Apparentemente sembrava calmarsi ed invece senza alcun apparente motivo ha prima schiaffeggiato l'uno e preso a pugni l'altro ufficiale in soccorso del collega.🔗 Leggi su Casertanews.it

