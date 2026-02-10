Comune di Campagna 12 consiglieri si dimettono | finisce l' era Luongo

Dodici consiglieri comunali di Campagna si sono dimessi oggi pomeriggio davanti a un notaio di Eboli. Con questa decisione, il Consiglio si scioglie in anticipo e l’era di Luongo al Comune di Campagna si conclude.

Dodici consiglieri comunali hanno firmato davanti ad un notaio di Eboli le proprie dimissioni, oggi pomeriggio, determinando lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale di Campagna. La crisiFinisce anticipatamente, dunque, la permanenza del sindaco Biagio Luongo alla guida del Municipio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Comune Campagna

A Cervia si registra un cambio di scenario politico dopo il rientro di Missiroli, che aveva annunciato le dimissioni da sindaco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Comune Campagna

Argomenti discussi: Sindromi respiratorie: prevenzione e hotspot infettivologico; Comunicazione e stampa | Laboratorio italo-brasiliano 2026: al via un ciclo di incontri e laboratori; Un Carnevale speciale insieme ai bambini; Donazione degli organi, la campagna del Comune.

Mozione del Comune di Giulianova, riconoscere Stato di PalestinaUn Appello per la pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina e l'adesione del Comune alla campagna di Emergency R1pud1A con riferimento all'art. 11 della Costituzione. Sono le due mozioni ... ansa.it

'Occhio al truffatore', la campagna del Comune di NapoliIl Comune di Napoli al fianco delle persone anziane con la campagna Occhio al truffatore per prevenire e contrastare le truffe a danno della terza età. La campagna è stata presentata questa mattina ... ansa.it

Rete 7 - Canale 99. . DEIEZIONI CANINE, MICROCHIP E RANDAGISMO: LA CAMPAGNA DEL COMUNE - facebook.com facebook