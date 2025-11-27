Terremoto politico a Santa Marinella | si dimettono 9 consiglieri cade la giunta Tidei

Santa Marinella, 27 novembre 2025 – Nove consiglieri comunali si sono dimessi, determinando lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella e la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Tidei. A innescare la crisi è stata la scelta del consigliere comunale di maggioranza Jacopo Iachini, che ha deciso di rimettere il mandato dopo la pubblicazione sui social di alcuni video in cui il sindaco lo insulta, chiamando in causa anche il padre e alcuni suoi amici. Secondo Iachini, quelle immagini rappresentano “la fotografia di una situazione ormai degenerata» che lo ha spinto a chiudere l’esperienza amministrativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it