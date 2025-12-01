Festival Barocco Napoletano tutto pronto per la nuova edizione 2026

2anews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la IX° Stagione del Festival Barocco Napoletano, con i nuovi appuntamenti del 2026: si inizierà il 19 gennaio con Emanuela de Rosa alla Chiesa Luterana di Napoli  Dopo i lusinghieri successi delle precedenti edizioni, svolte in varie e preziose location di Napoli, il Presidente dott. Massimiliano Cerrito e il Direttore Artistico M° Keith . 🔗 Leggi su 2anews.it

festival barocco napoletano tutto pronto per la nuova edizione 2026

© 2anews.it - Festival Barocco Napoletano, tutto pronto per la nuova edizione 2026

Leggi anche questi approfondimenti

festival barocco napoletano tuttoTorna il Festival del '700 musicale Napoletano: annunciate le date e gli ospiti - Nella cornice unica della Cappella del Tesoro di San Gennaro, cuore identitario della città, lunedì 1 dicembre alle ore 11 sarà presentata alla stampa la XXV edizione ... Si legge su ilmattino.it

A Viterbo gran finale del Festival Barocco Alessandro Stradella con l'ensemble Cremona Antiqua - Per il gran finale che chiude un mese di musica, arte e cultura nei luoghi più suggestivi della Tuscia, la manifestazione ... Segnala ilmessaggero.it

Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano - Il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano , è un evento annuale promosso dalla Associazione Domenico Scarlatti e quest’anno si presenta alla sua XII edizione. Come scrive regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Barocco Napoletano Tutto