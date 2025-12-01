Festival Barocco Napoletano tutto pronto per la nuova edizione 2026
Al via la IX° Stagione del Festival Barocco Napoletano, con i nuovi appuntamenti del 2026: si inizierà il 19 gennaio con Emanuela de Rosa alla Chiesa Luterana di Napoli Dopo i lusinghieri successi delle precedenti edizioni, svolte in varie e preziose location di Napoli, il Presidente dott. Massimiliano Cerrito e il Direttore Artistico M° Keith . 🔗 Leggi su 2anews.it
