Si aggira con atteggiamento sospetto per le strade di Parma fermato un pusher con 9000 euro di incasso

Un uomo di 31 anni è stato fermato ieri a Parma mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato 9.000 euro in contanti e due dosi di cocaina. L’uomo, straniero, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. La polizia ha sequestrato la somma e la droga, e ora l’indagato si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

Un arresto e 9.000 euro sequestrati: questo il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri a Parma, dove un 31enne straniero è stato individuato come presunto responsabile di spaccio di cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un controllo nell’Oltretorrente, durante il quale sono stati scoperti anche 600 euro in contanti e due dosi di cocaina. L’indagine ha permesso di ricostruire un giro d’affari consolidato, con sequestri di denaro ritenuto provento dell’attività illecita. L'operazione a Parma Il controllo e la scoperta della cocaina L'identificazione del pusher e il sequestro del denaro Le indagini e la scoperta nell'appartamento L’operazione a Parma L’operazione si è svolta durante un servizio di prevenzione nell’area dell’Oltretorrente a Parma. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Si aggira con atteggiamento sospetto per le strade di Parma, fermato un pusher con 9000 euro di incasso Approfondimenti su Parma Pusher Si aggira in modo sospetto in via Vespucci: trovato con 100 grammi di droga Nel pomeriggio di ieri, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo di 39 anni trovato in possesso di circa 100 grammi di droga e di armi o oggetti atti ad offendere. Scambio di droga in zona stazione, il pusher ha la dose in bocca: fermato con 700 euro Nell’area della stazione, la polizia locale ha fermato un uomo durante uno scambio di droga, nascosta in bocca. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Parma Pusher Argomenti discussi: Un uomo misterioso si aggira davanti alla scuola: allarme social; L'editoriale/ Incognita americana, sfida europea; Ragazzo ucciso da una coltellata a scuola, il prof Maggi: Docenti capri espiatori, combattiamo tutti i giorni contro forme di violenza...; Piazza Garibaldi, si aggira tra la folla con il cappuccio: arrestato 19enne ricercato. Si aggira con atteggiamento sospetto per le strade di Parma, fermato un pusher con 9000 euro di incassoArrestato a Parma un 31enne straniero per spaccio di cocaina: sequestrati 9.000 euro in contanti e due dosi di droga durante un controllo. virgilio.it Immigrato clandestino si aggira per le vie di un paese sabino con fare sospetto: denunciatoRIETI - Un cittadino straniero di 45 anni, di nazionalità moldava, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della ... msn.com Gruppo La Doria assume conduttori e operatori di linea (operai) a Parma: tutti i dettagli nel link nei commenti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.