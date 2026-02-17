L’impresa ha iniziato ieri mattina a tagliare gli alberi di alto fusto in via Volta a Erba, causando la preoccupazione di ambientalisti e cittadini. La decisione di raderli nasce dalla richiesta del proprietario dello storico parco, che vuole riqualificare l’area. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti, mentre le motoseghe rompevamo il silenzio del bosco cittadino, ormai ridotto a poche piante.

Da ieri mattina, via Volta in certo a Erba è più spoglia: alle 8 l’impresa incaricata dal proprietario dello storico parco alberato, ha iniziato il taglio degli alberi di alto fusto, per i quali si erano mobilitati il Circolo Ambiente e altre realtà ambientaliste del Coordinamento Base. Nonostante le piante fossero su un’area privata, era stato sollecitato un intervento che impedisse il loro taglio, e la perdita di un patrimonio cresciuto nell’arco di anni. "Il tutto – sottolinea il Circolo - per far spazio a una palazzina di quattro piani e a un nuovo parcheggio che verrà ceduto al Comune". La protesta contro l’abbattimento, si è fatta sentire anche ieri con un presidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si accendono le motoseghe sull’ultimo bosco cittadino. Via Volta sarà più spoglia

