Da oggi WhatsApp non sarà più gratuito. L’azienda ha annunciato che a partire dal prossimo aggiornamento ci sarà un costo da pagare per continuare a usare l’app. La novità riguarda milioni di utenti italiani, che si troveranno a dover pagare per rimanere connessi. La notizia ha già fatto molto rumore, e ora tutti si chiedono come affrontare questa spesa imprevista.

Whatsapp ora si paga ed è un bel problema. Come trovarsi preparati alla novità che riguarda milioni e milioni di italiani nei prossimi giorni. Nel nostro paese, milioni di persone utilizzano su base regolare passandoci forse anche più tempo di quanto sarebbe sano fare la famosa app Whatsapp, un sistema di messaggistica in tempo reale che ha di fatto rimpiazzato i vecchi SMS: aperta nel 2009 quando uscì la sua prima versione, ad oggi Whatsapp è proprietà di Meta Platform che ha praticamente il monopolio in molti campi virtuali. Whatsapp ha visto un successo incredibile per la sua praticità: a patto di avere accesso ad una rete mobile o ai dati del proprio Smartphone funziona in qualunque contesto ed è ben più pratica dei messaggi per l’interfaccia colorata e ricca di GIF, stickers ed emoticon che si possono anche considerare parte della cultura pop del 2000 e dei decenni successivi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp non sarà più gratuito: il costo è stato già fissato, la prossima volta che si aggiorna devi pagare

L'app WhatsApp (Meta) sarà soggetta a regole più severe nell'UE; WhatsApp sarà sottoposto alle regole più severe del Digital Services Act europeo; Meta, in arrivo abbonamenti premium su WhatsApp, Instagram e Facebook; WhatsApp diventerà a pagamento: esistono delle alternative concrete?.

