Erba addio verde L’ultimo bosco cittadino ha le ore contate | protesta in via Volta

Il bosco di via Volta a Erba sta per scomparire, perché le motoseghe hanno iniziato a tagliare gli alberi. La decisione di abbattere gli alberi è stata presa per fare spazio a lavori di ristrutturazione, nonostante le proteste dei residenti. I cittadini si sono radunati davanti al parco per chiedere di fermare l’abbattimento e salvare l’ultimo spazio verde del centro.

Erba (Como), 15 febbraio 2026 – Un po’ alla volta Erba perde il suo verde. L’ultimo in ordine di tempo a dover cedere sotto i colpi delle motoseghe è il bel bosco cittadino che regala ombra e frescura a chi in estate passeggia per via Volta, in pieno centro città. La scomparsa del verde. Sembra che abbiano le ore contate cedri, pini e ginkgo biloba che spuntano da dietro il muro che costeggia la via centrale. Dovranno fa re spazio all’ennesima palazzina e a un parcheggio pubblico, un progetto frutto della convenzione stipulata tra il Comune di Erba e l’Impresa Stampiniv Srl. Nell’area sorgerà un palazzo di quattro piani e un parcheggio per 15 posti auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erba, addio verde. L’ultimo bosco cittadino ha le ore contate: protesta in via Volta Il regime in Iran ha le ore contate. Anche la Russia molla l'ayatollah Khamenei Le tensioni in Iran crescono, con il regime isolato e in difficoltà. Il bel tempo su Palermo ha le ore contate: torna l'inverno con piogge e rovesci Il clima di Palermo cambia nuovamente: dopo giorni di bel tempo e temperature miti, l'inverno fa il suo ritorno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: L’addio a Felice Mauri, appassionato di Erba Alta e anima di Santa Marta; Valanga fatale: addio a Sebastiano Erba e Alfio Muscetti; Valanghe al Pizzo Meriggio, il coraggio di Sebastiano Erba per salvare Alfio Muscetti. L’addio alle due vittime della slavina; L’ultimo saluto a Sebastiano e Alfio, uccisi dalla valanga: Sondrio e Tirano unite dal dolore per due vite luminose, spezzate troppo presto. Valanghe al Pizzo Meriggio, il coraggio di Sebastiano Erba per salvare Alfio Muscetti. L’addio alle due vittime della slavinaGrande commozione per i due valtellinesi scomparsi sabato sotto la neve. I funerali a Tirano e Sondrio, tappezzate di manifesti di cordoglio ... ilgiorno.it Sogni un giardino da copertina 365 giorni l'anno Dì addio a fango, zone ingiallite e ore passate a tagliare l'erba. Con l’erba sintetica di GeoGreen, regali una nuova vita ai tuoi spazi esterni. Immagina un prato sempre perfetto, soffice e verdissimo, pronto facebook