Sulle Statali si accendono gli autovelox | in corso i controlli della Polizia Stradale

Da leccotoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso controlli sulla rete stradale statale della Lombardia, con l’utilizzo di autovelox da parte della Polizia Stradale. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale, prevenendo comportamenti pericolosi come l’eccesso di velocità. Questi interventi mirano a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada, contribuendo a ridurre incidenti e rischi sulla strada.

Comunicate le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 26 gennaio 2026 e domenica 1 febbraio 2026 Non si fermano i controlli sulle Statali della Lombardia attraverso gli autovelox. La Polizia Stradale cerca di smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su polizia stradale

Attenzione al volante: sulle strade Statali si accendono gli autovelox

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

FAP, SCR, EGR e AdBLUE manomessi o ESCLUSI sui DIESEL Da oggi la POLIZIA ti SCOPRE!

Video FAP, SCR, EGR e AdBLUE manomessi o ESCLUSI sui DIESEL? Da oggi la POLIZIA ti SCOPRE!

Ultime notizie su polizia stradale

sulle statali si accendonoSulle Statali si accendono gli autovelox: in corso i controlli della Polizia StradaleComunicate le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 26 gennaio 2026 e domenica 1 febbraio 2026 ... leccotoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.