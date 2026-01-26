Sulle Statali si accendono gli autovelox | in corso i controlli della Polizia Stradale

Sono in corso controlli sulla rete stradale statale della Lombardia, con l’utilizzo di autovelox da parte della Polizia Stradale. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale, prevenendo comportamenti pericolosi come l’eccesso di velocità. Questi interventi mirano a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada, contribuendo a ridurre incidenti e rischi sulla strada.

Comunicate le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 26 gennaio 2026 e domenica 1 febbraio 2026 Non si fermano i controlli sulle Statali della Lombardia attraverso gli autovelox. La Polizia Stradale cerca di smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su polizia stradale Attenzione al volante: sulle strade Statali si accendono gli autovelox Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FAP, SCR, EGR e AdBLUE manomessi o ESCLUSI sui DIESEL Da oggi la POLIZIA ti SCOPRE! Ultime notizie su polizia stradale Sulle Statali si accendono gli autovelox: in corso i controlli della Polizia StradaleComunicate le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 26 gennaio 2026 e domenica 1 febbraio 2026 ... leccotoday.it SALA CONSILINA: SICILIANO RICERCATO PER DROGA ARRESTATO DALLA POLIZIA STRADALE Durante un posto di controllo, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Sala Consilina hanno fermato un uomo di origine siciliana che - facebook.com facebook Se vi interessa fare un lavoro pericoloso, entrate in Polizia Stradale. Gli appartenenti alla Polizia Stradale sono il 10% della Polizia di Stato e contano il 75% del totale dei morti in servizio. Stare sulla strada, e in particolare in autostrada dove le velocità sono el x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.