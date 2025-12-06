Ostia 30enne uccide a martellate la nonna durante lite familiare dopo aver ferito il compagno della madre | fermato a Roma durante tentata fuga

Dopo la prima aggressione e l'efferato omicidio, il nipote 30enne è fuggito da Ostia prendendo il Metromare in direzione Roma. Qui è stato rintracciato dagli agenti mentre camminava in zona Garbatella Un'anziana di 80 anni è stata uccisa a colpi di martello nella sua abitazione a Ostia, in fr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ostia, 30enne uccide a martellate la nonna durante "lite familiare" dopo aver ferito il compagno della madre: fermato a Roma durante tentata fuga

