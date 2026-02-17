Mardi Gras a New Orleans | storia e tradizioni del Carnevale più famoso degli USA dal ‘700 a oggi
Il Mardi Gras di New Orleans ha origini nel XVII secolo, e la sua popolarità cresce ogni anno grazie alle sfilate colorate e alle maschere elaborate. La festa, che attira migliaia di turisti, si svolge tra carri decorati e eventi tradizionali che si tramandano di generazione in generazione. Quest’anno, le strade della città si riempiranno di musica e allegria, continuando una lunga storia di celebrazioni che risale ai tempi dei coloni francesi.
Il Mardi Gras di New Orleans è uno degli eventi culturali più iconici degli Stati Uniti, una celebrazione che trasforma la città della Louisiana in un teatro a cielo aperto per circa due settimane ogni anno. La festa culmina il Martedì Grasso, il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri e l’inizio della Quaresima nella tradizione cristiana occidentale. L’intera stagione carnevalesca inizia la notte del 6 gennaio e si protrae fino alla mezzanotte prima del Mercoledì delle Ceneri, ma è nelle ultime cinque giornate che le parate più elaborate e spettacolari prendono vita. Le origini del Mardi Gras affondano le radici nell’ Europa medievale, passando attraverso Roma e Venezia nei secoli XVII e XVIII fino ad arrivare alla casa reale francese dei Borbone. 🔗 Leggi su Cultweb.it
