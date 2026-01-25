Scambio di materiale pedopornografico su Telegram e genovese arrestato | come è nata l' indagine

Un’indagine della Polizia ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte nello scambio di materiale pedopornografico, tra cui un uomo di Genova. L’indagine è nata da segnalazioni e approfondimenti sul traffico online, portando all’identificazione e alle successive azioni legali contro i soggetti coinvolti. Questo intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità digitale e la tutela dei minori.

C'è anche un genovese tra coloro che sono finiti nei guai nell'ambito di un'indagine Polizia che ha portato all'identificazione di persone dedite allo scambio di materiale pedopornografico. Gli arrestiL'uomo, 40 anni, è stato arrestato insieme ad altri due uomini di 27 e 52 anni, uno di Pordenone.

