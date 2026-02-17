La Commissione Europea indaga su Shein | nel mirino anche la vendita di materiale pedopornografico

La Commissione Europea ha aperto un’indagine su Shein dopo aver scoperto che la piattaforma vendeva materiale pedopornografico. La scoperta è avvenuta durante i controlli sulle vendite illegali online, che hanno portato a questa azione ufficiale. La piattaforma cinese, molto usata dai giovani, rischia ora sanzioni se si confermano le accuse.

La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese di e-commerce e fast fashion Shein, nell'ambito del Digital Services Act, la normativa europea che regola le responsabilità delle grandi piattaforme online. Nel mirino di Bruxelles finiscono il design ritenuto in grado di creare dipendenza, la mancanza di trasparenza dei sistemi di raccomandazione e la possibile vendita di prodotti "illegali", inclusi materiali pedopornografici. Tra gli articoli osservati, infatti, figurano anche bambole gonfiabili con sembianze infantili. Le autorità intendono verificare se Shein abbia predisposto misure adeguate per prevenire la diffusione di merce e contenuti fuorilegge.