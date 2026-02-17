Shein nel mirino della Commissione Ue | avviata un’indagine e rischio stop in Europa

La Commissione Europea ha aperto un’indagine su Shein, il gigante dell’e-commerce cinese, per sospette pratiche commerciali scorrette. La motivazione principale riguarda i prezzi troppo bassi, che potrebbero aver distorto la competizione nel mercato europeo. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni di clienti e analisti, che hanno evidenziato come Shein abbia conquistato milioni di acquirenti in pochi anni, offrendo capi di abbigliamento a prezzi molto competitivi. La Commissione teme che le modalità di vendita di Shein possano violare le regole sulla concorrenza e danneggiare i negozi locali. Ora si attende la conclusione dell’ind

Prezzi stracciati, milioni di clienti e all'orizzonte uno scontro tra l'Ue e il gigante dell'e-commerce cinese, Shein. La la Commissione Ue di Ursula von der Leyen, infatti, ha aperto un'indagine formale sul famoso portale, specializzato nel fast fashion, in quanto "sospettato di non rispettare le regole digitali dell'Unione". Il Digital Services Act europeo e le presunte violazioni. Il perno dell'inchiesta è il Digital Services Act, la nuova architettura normativa che chiede alle piattaforme online di prevenire la vendita di prodotti illegali e di proteggere gli utenti, soprattutto i più giovani.