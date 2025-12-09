Google nel mirino dell' Ue | avviata un' indagine per violazione delle norme sull' Ia

Non c'è nessuna certezza ma la Commissione Europea vuole vederci chiaro ed ha aperto un'indagine antitrust nei confronti del colosso tecnologico Google per verificare se siano state violate le norme Ue sulla concorrenza che riguarda l'intelligenza artificiale. Quali sono le ipotesi. Bruxelles intende accertare se Google possa aver falsato la concorrenza imponendo condizioni contrattuali non eque sia agli editori ma anche ai creatori di contenuti oppure se si possa essere garantito un accesso privilegiato a questi contenuti con potenziali effetti negativi sugli sviluppatori concorrenti dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Google nel mirino dell'Ue: avviata un'indagine per violazione delle norme sull'Ia

