Shein | indagine Ue sulla vendita di articoli pedopornografici

La Commissione Europea ha aperto un’indagine su Shein dopo aver scoperto che il colosso cinese dell’e-commerce vendeva bambole sessuali con sembianze infantili, provocando scalpore tra le autorità. Durante i controlli, sono emersi anche problemi legati agli algoritmi di intelligenza artificiale e a pubblicità che sembrano mirare a influenzare in modo nascosto i consumatori. Un esempio concreto riguarda la presenza di annunci pubblicitari che appaiono senza il consenso degli utenti, creando preoccupazioni sulla trasparenza della piattaforma.
La Commissione investiga sulla vendita di bambole sessuali con sembianze infantili da parte del colosso cinese dell'e-commerce, oltre alle irregolarità su algoritmi IA e alla pubblicità invasiva e subliminale. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti discussi: Shein sotto indagine Ue, nel mirino la vendita di materiale pedopornografico; Shein e Temu: perché non comprare sulle piattaforme cinesi; Ue stop mini pacchi: stretta su Shein e Temu
Shein, la Commissione Ue avvia un’indagine sul gigante cinese ai sensi del Digital Services Act Tre gli aspetti contestatiLa Commissione Europea ha avviato un procedimento formale contro Shein ai sensi del Digital Services Act (Dsa). Lo riferisce la Commissione in una nota, specificando che l’indagine si incentrerà su tr ... milanofinanza.it
