Shein | indagine Ue sulla vendita di articoli pedopornografici

La Commissione Europea ha aperto un’indagine su Shein dopo aver scoperto che il colosso cinese dell’e-commerce vendeva bambole sessuali con sembianze infantili, provocando scalpore tra le autorità. Durante i controlli, sono emersi anche problemi legati agli algoritmi di intelligenza artificiale e a pubblicità che sembrano mirare a influenzare in modo nascosto i consumatori. Un esempio concreto riguarda la presenza di annunci pubblicitari che appaiono senza il consenso degli utenti, creando preoccupazioni sulla trasparenza della piattaforma.

La Commissione investiga sulla vendita di bambole sessuali con sembianze infantili da parte del colosso cinese dell'e-commerce, oltre alle irregolarità su algoritmi IA e alla pubblicità invasiva e subliminale. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier. 🔗 Leggi su Laverita.info

Shein sotto indagine Ue, nel mirino la vendita di materiale pedopornografico

