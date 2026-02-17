Sgarbi assolto per il quadro rubato Intanto si è dimesso ed è in depressione

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di aver trafugato un quadro, un episodio che ha attirato molta attenzione. La causa della sua decisione di dimettersi è legata alle tensioni generate dall’indagine e alla pressione mediatica. Attualmente, l’ex assessore si trova in uno stato di depressione, dopo aver scelto di abbandonare la sua carica pubblica. La vicenda ha coinvolto anche un quadro di valore, che secondo le indagini sarebbe stato sottratto durante una mostra.

Partiamo dal fatto perché il fatto è eclatante. Anche se il fatto non piacerà al Fatto Quotidiano e a Report, che pure dell'aderenza ai fatti e alle prove si vantano sempre quando costruiscono teoremi. Vittorio Sgarbi è stato assolto dal giudice dell'udienza preliminare, in giudizio con il rito abbreviato, a Reggio Emilia per quello che le due testate sopra citate avevano trasformato, a partire da novembre 2024, nel caso «Rimetta a posto la candela». Il critico era accusato di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. La Procura di Reggio Emilia, con a capo il procuratore Gaetano Calogero Paci, aveva chiesto per il critico d'arte e firma del nostro quotidiano, tre anni e quattro mesi di reclusione.