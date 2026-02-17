Sgarbi assolto per il quadro altro flop in stile Report

Vittorio Sgarbi è stato assolto nel caso relativo al quadro, ma il suo intervento pubblico ha fatto parlare di sé per altri motivi. Durante la trasmissione, ha fatto affermazioni che sono state giudicate infelici, attirando critiche sui social. Un dettaglio che ha suscitato scalpore è stato il suo tentativo di difendere l’opera con toni provocatori, senza riuscire a convincere gli spettatori.

All'inizio sembrava peggio ancora del mostro del Louvre, un manigoldo di tre cotte o un mago capace di trafugare opere d'arte e trasfigurarle a piacimento. Poi le roboanti accuse per i reati di contraffazione di beni culturali e autoriciclaggio di beni culturali erano cadute come croste vecchie dal muro, archiviate. Era rimasta soltanto l'accusa di riciclaggio, ora caduta anche questa con l'assoluzione in rito abbreviato. Tutti hanno sottolineato "per assenza di prove", che in buona giurisprudenza significa che l'accusa non è stata in grado di trovarne, forse perché non ce n'erano. Così se ne esce a testa alta come aveva predetto, innocente, Vittorio Sgarbi dal tribunale di Reggio Emilia.