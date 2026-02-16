Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro di Rutilio Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata alla vendita del quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”. La decisione arriva dopo un lungo processo e una perizia che ha dimostrato l’estraneità dell’ex assessore alla vicenda. Il quadro, che aveva suscitato polemiche per la sua provenienza, era stato al centro di diverse analisi tecniche e verifiche finanziarie.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2026 - Assolto Vittorio Sgarbi, dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro'. L'assoluzione è stata pronunciata dal gup di Reggio Emilia con la formula della vecchia insufficienza di prove, mentre la Procura guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. L'inchiesta da Macerata a Reggio Emilia. Il fascicolo d'inchiesta era stato aperto a Macerata, poiché Sgarbi ha il domicilio a San Severino Marche di cui fu sindaco; poi è approdato nella città emiliana.