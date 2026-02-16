Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata a un quadro di Manetti, che aveva acquistato nel 2018 da una galleria d’arte di Milano. La decisione arriva dopo che le indagini hanno dimostrato che l’opera era legittimamente in suo possesso e non proveniva da attività illecite. In passato, Sgarbi era stato coinvolto anche in altri procedimenti legati a beni culturali, ma questi sono stati chiusi. L’accusa di riciclaggio, invece, aveva portato a un’indagine lunga e complessa.

Vittorio Sgarbi era stato imputato anche per contraffazione e autoriciclaggio di beni culturali, ma i due capi d'accusa erano stati archiviati ed era rimasto solo quello di riciclaggio Questa questione, essendo uno storico dell'arte, lo aveva turbato molto tanto che si mormora che abbia inciso fortemente nella sua depressione, da cui combatte da più di un anno ormai. A questo contesto si aggiunge un'intensa battaglia legale con la figlia Evelina che ha chiesto un amministratore di sostegno. Si attende per marzo la super perizia che deve stabilire se Sgarbi è capace di poter gestire i suoi affari personali e patrimoniali da solo.