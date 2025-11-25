Seta i sindacati | spiragli per un’intesa economica e verso il nuovo contratto

Nella giornata di venerdì 7 novembre scorso si è raggiunta un’intesa tra i sindacati FiltCgil, FitCisl, Uiltrasporti, FaisaCisal e UglFna e la direzione aziendale di Seta spa per una intesa economica che ha l’obiettivo di addivenire ad un contratto unico per tutti i lavoratori e le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

