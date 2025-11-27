Regionali Schifani incontra i sindacati | In Finanziaria le risorse per il contratto 2025-2027

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Sicilia sta vivendo un momento positivo: il bilancio è in attivo, le entrate aumentano e abbiamo bisogno dell’impegno di tutti per trasformare queste risorse in crescita e sviluppo. La Regione si fonda sui suoi dipendenti, il loro lavoro è fondamentale per essere pronti ed efficienti di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

regionali schifani incontra i sindacati in finanziaria le risorse per il contratto 2025 2027

© Palermotoday.it - Regionali, Schifani incontra i sindacati: "In Finanziaria le risorse per il contratto 2025-2027"

Contenuti che potrebbero interessarti

regionali schifani incontra sindacatiRegionali, Schifani incontra i sindacati: “In Finanziaria le risorse per il contratto 2025-2027” - Accogliendo l’appello dei sindacalisti, inoltre, la Presidenza della Regione si è impegnata anche a dare un input all’Aran Sicilia affinché avvii al più presto anche il confronto per il rinnovo del ... Riporta ilsicilia.it

regionali schifani incontra sindacatiRegionali, Palazzo d’Orléans trova un budget di 35 milioni - In manovra al via l’iter per il terzo rinnovo del contratto in due anni, Schifani: «Allineamento con gli statali». Si legge su msn.com

Contratto dei regionali, i sindacati: “Schifani non mantiene le promesse” - Sono le parole dei sindacalisti di Cgil Fp, Cisl Fp, Cobas/Codir, Sadirs, Ugl e Uil. Come scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Schifani Incontra Sindacati