Educatrice di comunità per minori picchiata e imbavagliata a Sesto Fiorentino | arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni ha aggredito un’educatrice di comunità per minori a Sesto Fiorentino, causando ferite e momenti di paura. L’uomo l’ha picchiata e le ha messo un bavaglio in bocca per bloccarla, poi le ha rubato due telefoni e si è allontanato rapidamente. La donna stava lavorando nella struttura quando è avvenuto l’attacco. La polizia ha intercettato e arrestato il sospetto poco dopo, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza.

Sesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Presa a pugni, imbavagliata per impedirle di chiedere aiuto e rapinata dei telefoni cellulari. È quanto accaduto lo scorso 4 gennaio all’interno della comunità per minori “Alidoro” di Sesto Fiorentino, dove un’educatrice è stata aggredita da un giovane. Nei giorni scorsi un 26enne di origine filippina è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. La vittima, a seguito dell’aggressione, ha riportato una prognosi di 30 giorni. Secondo quanto ricostruito dalla questura di Firenze, il 26enne si sarebbe introdotto nella comunità e avrebbe colpito l’educatrice “con numerosi pugni al volto ”, ostruendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 26enne di origine filippina ha aggredito un’educatrice e rubato denaro dalla comunità per minori “Alidoro” a Sesto Fiorentino, causando l’intervento delle forze dell’ordine.

