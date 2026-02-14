Aggredisce un’educatrice e rapina la comunità per minori arrestato un 26enne

Il 26enne di origine filippina ha aggredito un’educatrice e rubato denaro dalla comunità per minori “Alidoro” a Sesto Fiorentino, causando l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto il 4 gennaio scorso, quando l’uomo ha scavalcato la recinzione per entrare nella struttura e mettere a segno il colpo.

Rapina la comunità per minori, arrestato un 26enne di origine filippina. È quanto accaduto il 4 gennaio scorso all'interno della comunità educativa per minori "Alidoro" in largo Stephen Biko a Sesto Fiorentino. Prima di darsi alla fuga avrebbe sottratto una cassaforte, custodita in un armadio, con all'interno 400 euro e un cellulare. L'indagine, composta da un'articolata attività e coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e dal personale della squadra anticrimine del commissariato di polizia di stato di Sesto Fiorentino, ha permesso di ricostruire la vicenda in modo da identificare il responsabile.