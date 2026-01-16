Gli 80 anni di Kabir Bedi il volto di Sandokan che conquistò il mondo con uno sguardo
Kabir Bedi, celebre per il ruolo di Sandokan, compie 80 anni. La sua carriera internazionale ha attraversato cinema, televisione e teatro, rendendolo un volto riconoscibile in tutto il mondo. Con una lunga esperienza nel settore, la sua vita è stata caratterizzata da successi artistici e sfide personali, testimonianza di una carriera ricca e variegata che continua a ispirare.
Kabir Bedi compie 80 anni e celebra una vita che attraversa continenti, linguaggi e generazioni. Attore simbolo dell’avventura televisiva italiana, volto noto a Hollywood e Bollywood, la sua storia personale è segnata da successi straordinari, scelte radicali e dolori profondi. A distanza di quasi cinquant’anni dal suo Sandokan, la sua eredità continua a parlare anche alle nuove generazioni. Dal teatro indiano all’intervista “perduta” coi Beatles. Nato nel 1946, Kabir Bedi cresce in un ambiente colto e cosmopolita che lo avvicina presto alla comunicazione e allo spettacolo. Prima ancora di diventare attore, Kabir Bedi aveva intrapreso la strada del giornalismo radiofonico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
