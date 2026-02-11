Serie D | utimo posto condiviso con il Cannara e segnali preoccupanti sul piano mentale e caratteriale Occorre una reazione Sansepolcro in caduta libera | l’ansia di Palazzi

Il Sansepolcro continua a perdere colpi. Dopo aver condiviso l’ultimo posto con il Cannara, i segnali di difficoltà mentale e caratteriale sono sempre più evidenti. Anche il derby casalingo contro il Terranuova Traiana, che tornava al Buitoni dopo 39 anni, non è riuscito a dare una svolta alla stagione. La squadra sembra in caduta libera e ora serve una reazione immediata.

SANSEPOLCRO Nemmeno il derby casalingo contro il Terranuova Traiana (che tornava al Buitoni dopo 39 anni) è riuscito a scuotere il Sansepolcro. Anzi, proprio come avvenne il mese scorso nella partita con il Tau Altopascio, sono stati gli avversari a chiudere i conti nel primo tempo e poco c’è mancato, nel finale, che i valdarnesi arrotondassero il punteggio. Insomma, una evidente dimostrazione di superiorità. Ora i bianconeri sono ultimi, raggiunti dal Cannara e con anche la zona play-out che comincia ad allontanarsi. Un debutto non certo lusinghiero in panchina per Mario Palazzi (nella foto), che domenica scorsa ha provato a cambiare pelle alla squadra con ben quattro sostituzioni all’intervallo: qualcosina in più si è visto, ma troppo poco per pensare di mettere alle corde un’avversaria meglio organizzata e pronta a sfruttare i punti deboli di Brizzi e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

