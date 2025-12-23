Calcio - Serie D | il punto Maraia | Il Tau ha meritato

Il campionato di Serie D del Tau prosegue con risultati positivi, eguagliando il massimo scarto di sempre in casa con un 5-0 sull’Arezzo. La squadra si trova a 36 punti all’inizio del girone di ritorno, mantenendo una posizione competitiva in classifica e un buon rendimento casalingo. Con il secondo miglior attacco e un vantaggio di 11 punti sulla sesta, il Tau si avvicina con fiducia alla fase decisiva della stagione, puntando alla qualificazione ai play-off.

Eguagliato il successo con il maggiore scarto da quando il Tau milita in serie "D" (pareggiato il 5-0 rifilato all'Arezzo anni fa); stessi punti, 36, alla fine del girone di andata della passata stagione; settima vittoria casalinga (con due pareggi) in nove partite al "Comunale" di via Rosselli; secondo miglior attacco e terzo posto mantenuto con 11 punti di vantaggio sulla sesta, il Siena (che arriverà ad Altopascio dopo la sosta, il 4 gennaio, con l'"ex" Andolfi), in chiave-qualificazione ai play-off. Aggiungiamo gli esordi di Bachini, che non era mai sceso in campo in gare ufficiali per un noioso infortunio che gli era capitato in estate appena arrivato e del giovane Borracchini.

