Serie D - Girone E Maraia vuole un Tau tosto

Si chiude il girone di andata e il 2025 per il Tau, che ha concluso l’anno con una finale play-off e un terzo posto in classifica, valorizzando giovani talenti e mantenendo un rendimento costante. Maraia punta a rafforzare la squadra e a ottenere risultati significativi nel girone

Si chiude il girone di andata e anche il 2025 per un Tau che, in questo anno solare, ha all'attivo una finale play-off, al termine dello scorso campionato e, in questo, ha valorizzato giovani interessanti, coniugando questa "mission", con il terzo posto in classifica, secondo prima del ko di Terranuova. Oggi, alle 14.30, arriva al "Comunale" di Altopascio il Follogavo, il Follonica Gavorrano (con il solo nome dei metalliferi questo club ha anche militato nell'ex "C2") che si trova appena un punto sopra la zona playout. Però, nelle ultime quattro gare, è imbattuto: due vittorie ed altrettanti pareggi.

