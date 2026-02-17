Serie C maschile Mulattieri tutto molto facile Il Villaggio superato con un netto tre a zero

La Mulattieri Vdm ha vinto facilmente contro l’Adc Villaggio Volley, che ha giocato senza riuscire a mettere in difficoltà gli avversari. La partita si è conclusa con un netto tre a zero, grazie a parziali di 25-14, 25-9 e 25-19. La squadra di Botti ha deciso di far riposare alcuni titolari, come Benevelli e Bottaini, e ha dato spazio anche ai giovani come Franciosi e Haxhijmeri. Il match si è svolto ieri pomeriggio in trasferta, davanti a un pubblico che ha assistito a una partita senza grandi sorprese.

Tutto facile per la Mulattieri Vdm che in trasferta ha superato brillantemente l'esame Adc Villaggio Volley nel 14° turno del campionato di serie C maschile: 3 a 0 il risultato finale, con parziali di 25-14, 25-9 e 25-19 per la squadra di Botti, che ha fatto ruotare in campo Benevelli, Bottaini, Calcagnini, Conti, Fontona, Franciosi, Haxhijmeri, Podestà, Rossini, Vescovi, liberi Steni e Capone. Contro il fanalino di coda i rossoblù hanno avuto vita semplice soprattutto nei primi due set in cui la differenza tecnica tra le formazioni è stata piuttosto evidente. Gli spezzini con questo successo mantengono ben salda la quinta piazza.