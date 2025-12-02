Bella affermazione della Mulattieri Vdm (nella foto) tornata dalla trasferta genovese contro il Movimento Ragazzi Santa Sabina con un 1-3 che dà la consapevolezza di aver ben interpretato la sfida. Con i parziali di 19-25, 20-25, 25-22 e 20-25 i rossoblù si sono imposti contro un avversario capace di risollevarsi solo nel terzo set. "Abbiamo affrontato la partita con alcune defezioni tra cui il centrale Benevelli – spiega coach Elia Botti – ma nonostante questo abbiamo fornito una grande prestazione, soprattutto nella fase di muro. É una vittoria importante che ci dà morale per le prossime sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

C maschile Mulattieri a passo di carica. Disastro-Ceparana, Colombo ringrazia