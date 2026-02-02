Volley maschile serie C Brinda la Mulattieri

Ieri sera, la Mulattieri Vdm ha vinto facilmente contro Colombo Infissi Molinari nel campionato di serie C maschile di volley. La squadra ospite ha dominato tutte e tre i set, con punteggi di 19-25, 18-25 e 16-25, lasciando poca possibilità ai padroni di casa. Ajmar e Anighoro E. hanno guidato la squadra di Mulattieri, che ora guarda avanti con fiducia.

Colombo Infissi Molinari 0 Mulattieri Vdm 3 (19-25 18-25 16-25) Colombo Infissi Molinari: Ajmar, Anighoro E., Bontempo, Consiglio, Cravea, Della Lena, Iaccheri, Rissotto, Silipigni, liberi Zacacro e Caruso. All. Bottaro Mulattieri Vdm: Benevelli, Bottaini, Calcagnini, Conti, Haxhijmeri, Podestà, Rossini, Vescovi, liberi Steni e Capone. All. Botti Arbitri: Pennetti e Sabato GENOVA - La Mulattieri Vdm rimane ben salda al quinto posto dopo la bella vittoria arrivata in trasferta contro i locali del Colombo Infissi Molinari nel dodicesimo turno del campionato di volley maschile serie C. Con un secco 0-3 i rossoblù hanno superato gli avversari, dimostrando un'evidente superiorità tecnica.

