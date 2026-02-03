Questa mattina, il Carpi ha completato due acquisti importanti nel mercato di gennaio. Il direttore sportivo Bernardi ha chiuso le trattative a Milano, portando in squadra Gaddini e Benvenuto. I due giocatori sostituiranno Forte e Arcopinto, che hanno lasciato il club nelle ultime ore. Ora la squadra è più forte e pronta ad affrontare le prossime partite.

È stato un intenso ultimo giorno di mercato quello vissuto dal Carpi, col ds Bernardi che a Milano ha chiuso per due colpi in entrata ( Gaddini e Benvenuto ) che vanno a sostituire le due uscite di Forte e Arcopinto. Gaddini. In mattinata è arrivata la partenza che ha sbloccato il primo slot, quella di Riccardo Forte, rientrato al Campobasso per fine prestito, che poi è stato dirottato dai molisani al Trapani. Un’esperienza fallimentare quella in biancorosso dell’attaccante ’99 con 11 gare (solo 3 da titolare) e un gol (ininfluente) a Forlì, sei mesi tormentati subito ad agosto da problemi fisici e chiusi nelle ultime due gare da ’fuori progetto’ non convocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C A Carpi la punta Gaddini e Benvenuto

Approfondimenti su Carpi Punta

In casa Carpi la situazione resta delicata.

Questa sera il Carpi non riesce a segnare e pareggia 0-0 contro la Sambenedettese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Carpi Punta

Argomenti discussi: Calcio, Serie C: reti inviolate tra Carpi e Sambenedettese; Serie C, l’avversario dell’A.C. Carpi (un girone dopo): focus sulla Sambenedettese; Serie C mercato. Un attaccante dal Pisa per il Carpi; Serie C, Carpi e Samb non si fanno male: rossoblù quintultimi.

Serie C A Carpi la punta Gaddini e BenvenutoÈ stato un intenso ultimo giorno di mercato quello vissuto dal Carpi, col ds Bernardi che a Milano ha chiuso per due colpi in entrata ( Gaddini e Benvenuto) che vanno a sostituire le due uscite di ... ilrestodelcarlino.it

Carpi, arriva in prestito dal Cittadella l'attaccante Mattia GaddiniL’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo dall’A.S. Cittadella, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante. tuttomercatoweb.com

Serie C Girone B, Carpi – Sambenedettese 0-0 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=611461 - facebook.com facebook

– 24^ Giornata di Serie C Sky Wifi AC Carpi Sambenedettese Tutte le info e le modalità per giornalisti, media e operatori x.com