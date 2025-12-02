Serie C girone A dominio Vicenza | biancorossi a +12 Inter U23 sesta e in piena zona playoff

Inter News 24 Serie C girone A, Vicenza in fuga solitaria verso la Serie B. Inter U23 stabile al sesto posto in attesa del recupero con la Dolomiti Bellunesi. La sedicesima giornata del girone A di Serie C conferma il dominio assoluto del Vicenza, sempre più lanciato verso la prossima Serie B. La formazione biancorossa continua la sua marcia trionfale e supera anche il Lecco nello scontro diretto, imponendosi 1-0 e portandosi a +12 sulle immediate inseguitrici. Un vantaggio enorme, che dopo appena quattro mesi di campionato sembra già indirizzare il destino stagionale dei veneti. Alle spalle della capolista, si chiude in parità (1-1) la sfida ad alta quota tra Cittadella e Union Brescia, mentre l’ Alcione supera il Trento e conquista un prezioso balzo in avanti fino al quinto posto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie C girone A, dominio Vicenza: biancorossi a +12. Inter U23 sesta e in piena zona playoff

