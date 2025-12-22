Pallavolo Serie A2 Gioia Emma Villas Petrella | Vittoria molto importante

Dopo il netto successo contro Porto Viro al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno la Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha messo nel mirino la prossima uscita, domenica al PalaEstra contro Brescia. A commentare il successo di sabato ci ha pensato il tecnico biancorossoblu Francesco Petrella. "Era molto importante vincere a prescindere dalla qualità del gioco espresso – dice l’allenatore emiliano – perché dopo le sconfitte è forse più pesante giocare. Sapevamo che Porto Viro avrebbe dato battaglia e così è stato, come si evince anche dai molti scambi lunghi che ci sono stati all’interno del match. Siamo stati bravi e sono contento della tenacia dei ragazzi che sono stati eccellenti nel chiudere bene i set, specie nel secondo e terzo set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

